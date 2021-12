Tras 10 años desaparecida, actriz vuelve a Televisa y confiesa que no le dan trabajo por 'vieja'

Ciudad de México.- Una querida primera actriz, quien desapareció de los proyectos de Televisa hace más de 10 años, volvió a la pantalla de esta televisora para confirmar que no ha regresado a la actuación porque se siente desplazada debido a su edad.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la artista mexicana Irma Dorantes, quien comenzó su carrera artística desde 1948 y además fue la última esposa del fallecido primer actor Pedro Infante, de quien se divorció luego de descubrir su bigamia pues estaba casada con otra mujer.

La artista de 86 años de edad tiene desde el 2011 sin trabajar en un melodrama y el último que hizo fue Cuando me enamoro; otros de los proyectos televisivos en los que ha participado son Velo de novia, Ángeles blancos, Tal como somos, Senda de gloria, La pasión de Isabela, Amor ajeno, Juventud, entre muchos otros más.

Durante la noche de ayer martes 30 de noviembre, doña Irma reapareció ante la prensa pues fue galardonada durante la edición 2021 de los Premios Bravo y aquí confesó que quizá nunca vuelva a actuar.

A través de una entrevista que concedió al programa Hoy y otros medios, la exesposa de Infante relató que ya no recibe ofertas de trabajo por su edad, pues considera que hay personas más jóvenes que se quedan con los proyectos. Sin embargo, destacó que prefiere estar en su casa cosechando el fruto de su gran éxito.

No creo, a esta edad y con esta juventud y a estas alturas, no, yo estoy muy tranquila ahí cuidándome", explicó.

Asimismo, Dorantes también relató que no quiere participar en la bioserie que le harán a Pedro Infante y contó sus razones:

¿Por qué anda uno teniendo que contar lo que no debe? a ver, no no no, no van saber", dijo la conocida estrella de la época del Cine de Oro.