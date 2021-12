Tras 43 años en Televisa y casi morir, querida actriz confirma nuevo proyecto ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Una queridísima primera actriz, quien tiene 43 años de trayectoria en Televisa, hizo inesperadas confesiones en su más reciente aparición en público y es que habló de los proyectos que tiene en puerta. ¿Se irá a las filas de TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la aclamada artista mexicana Daniela Romo, quien además de participar en innumerables exitosas telenovelas de San Ángel como Alborada y Sortilegio, también es una excelente cantante y a lo largo de casi cinco décadas de trayectoria ha vendido más de 18 millones de copias.

La artista mexicana fue captada por las cámaras de Sale el Sol al llegar a darle gracias a la Virgen de Guadalupe por permitirle vivir un nuevo año y durante la entrevista dijo que tiene mucho porqué agradecer, ya que estuvo al borde de la muerte hace unos años cuando se enfrentó al cáncer de mama.

Asimismo, la protagonista del melodrama Vencer el desamor fue muy tajante y aseguró que no quiere que le hagan una bioserie y dijo que prefiera que su público la recuerde de otra manera.

Ay no, para nada, no, se llamaría anecdotario de una vida inútil pero divertida y como ese título ya está ganado, ya no lo puedo usar... no creo (que la gente esté interesado en mi vida) y no lo provocaría", explicó.