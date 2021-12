Tras dejar TV Azteca y unirse a 'Hoy', querida actriz confiesa que le quedó el rostro "deforme"

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien trabajó en TV Azteca y recientemente se unió al programa Hoy, nuevamente dejó en shock a los televidentes de esta empresa pues confesó que su rostro se "deformó" por una grave razón.

Se trata de la guapísima artista española Mariazel Olle Casals, quien forma parte del matutino debido a que es una de las concursantes del reality Las Estrellas Bailan en Hoy donde es considerada como una de las favoritas.

La también conductora estudió en el CEFAT de TV Azteca, empresa en la que realizó programas unitarios como Lo que callamos las mujeres, además de papeles secundarios en algunas telenovelas como Machos y Los Sánchez.

Pero hace casi 10 años se unió a las filas de la televisora de San Ángel donde se le ha dado la oportunidad de estar en exitosos proyectos como Me caigo de risa, Está cañón, Más Deporte, La Jugada y actualmente Hoy, donde no solo ha bailado sino también ha sido conductora invitada.

Además de estar al aire en el matutino, 'Zel' también participa en el reality Inseparables, amor al límite de canal 5 junto a su esposo, el actor Adrián Rubio.

En un reciente episodio, la actriz de 40 años de edad recordó entre lágrimas la vez que sufrió un intento de asalto a mano armada en las calles de la Ciudad de México y los delincuentes terminaron dándole un balazo en el rostro.

Mariazel asegura que Adrián fue pieza clave para que ella recuperara la confianza en sí pues levantó su autoestima y le hizo saber que seguía luciendo igual de linda, aunque sufriera una grave lesión por la que ahorra lleva una placa de titanio en el rostro.

La bala me entró por la mandíbula y me salió por detrás de la oreja. Me acuerdo que entré a la escuela y yo me sentía mal porque estaba toda deforme, o así me sentía yo, y él me dijo 'estás más linda que nunca'; me subió el autoestima al cielo", platicó al borde del llanto.