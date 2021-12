Tras perder 3 bebés y veto de TV Azteca, actriz recibe dolorosa noticia y se ahoga en llanto en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una conocida actriz y cantante, quien hace unos meses sufrió el veto de TV Azteca y ya debutó en Televisa, recibió una dolorosa noticia en pleno programa en vivo y no pudo evitar romper en llanto.

Se trata de la polémica ganadora de La Academia Myriam Montemayor, quien fue despreciada por la televisora del Ajusco en 2020 pues de forma inesperada la 'vetaron' y cancelaron la transmisión de su entrevista para el programa En sus batallas. El nombre de la artista se volvió tendencia en redes sociales y decenas de televidentes exigieron a TV Azteca que cumplieran y mostraran la plática que les había dado la originaria de Nuevo León.

A lo largo de toda su vida, la intérprete de proyectos televisivos como Lo que callamos las mujeres se ha enfrentado a fuertes situaciones como perder tres bebés y en su más reciente visita a Sale el Sol le recordaron la lamentable muerte de su hermano, por lo que volvió a romper en llanto.

La mañana de ayer martes 30 de noviembre la exacadémica fue invitada a participar en el matutino de Imagen TV no solo para presentar su nueva música, sino también para ser sometida a una canalización con ángeles.

Montemayor pudo platicar con su hermano fallecido a través de Tania Karam y él le envió un claro mensaje a ella y a toda su familia:

Dice que te ama y que te adora y a toda la familia y me pide que les diga que les ha dado muchas manifestaciones, que el amor trasciende más allá de la muerte, que él les ha dado muchas señales", dijo la especialista mientras la invitada comenzaba a llorar.

Supuestamente, el hermano de Myriam les pidió a ella y a sus demás parientes que ya no sigan molestos por la forma en la que murió ( a los 21 años en un accidente de auto): "Quiere que entiendan que los tiempos de Dios son perfectos y quiere que todo el duelo y enojo pudiera desaparecer, me enseña a tu mamá llorando y me dice 'cuando va a parar'".

Han pasado muchos años y es una herida con la que uno aprende a vivir, no cierra, es algo que está presente y causa dolor, pero tengo paz en mi corazón porque sé que está en un lugar privilegiado con Dios", contó la artista entre lágrimas.

Asimismo, Montemayor recibió el duro mensaje para que le diga a su padre que se siga cuidando, pues aunque está enfermo, no es momento de que él muera.

Por su parte, la cantante añadió que ha sentido la presencia del joven en varias ocasiones como cuando conoció a su esposo o en el nacimiento de sus hijos y acabó ahogada en llanto cuando Tania le habló sobre el único recuerdo que tiene de su hermano.

El cuando tuvo el accidente tenía una cadena con una cruz que fue lo único que nos quedó ¡ay! perdón", contó totalmente devastada.

