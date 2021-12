Tras 'salir' en catálogo de Televisa y años vetada, actriz vuelve con protagónico ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien fue involucrada en el presunto catálogo de actrices de Televisa y dejó las telenovelas hace 9 años, regresa a la pantalla chica con un importante melodrama ¿en TV Azteca?

Se trata de la querida Lucero, quien regresa a la televisión en el proyecto Alborada, novela del 2005 producida por Carla Estrada para Televisa y la cual es protagonizada por ella y Fernando Colunga.

Este inolvidable proyecto regresa a las pantallas de Televisa (Canal de Las Estrellas) el próximo 17 de enero del 2022 para sustituir a Rubí (2004), protagonizada por Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli.

Lucero, llamada 'La Novia de América', alguna vez fue vetada de Televisa por varios años, hasta que en 2017 regresó a la empresa de San Ángel.

Aunque ahora se dedica de lleno a la música, protagonizó varias telenovelas que fueron un rotundo éxito, como Lazos de amor, Soy tu dueña y Mañana es para siempre.

Su último proyecto de actuación en Televisa fue en Por ella soy Eva, en 2012. Lucero ha seguido en la empresa pero ya en otros roles, como el de juez en los reality shows El Retador y La Voz Kids.

Como se recordará, la actriz y cantante fue señalada de presuntamente aparecer en el catálogo de Televisa, mejor conocido como 'prosticatálogo', en el que presuntamente se le ofrecían actrices a inversionistas a cambio de que ellas recibieran protagónicos.

En 2019, circuló una imagen de Lucero en la que se detallaba su información personal en una ficha cuando tenía 24 años, sin embargo, la cantante negó la existencia de un catálogo y desmintió haber estado involucrada en algo así.

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", dijo.