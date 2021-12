Adiós exclusividad: Tras 'veto' de Chapoy, actriz renuncia a Televisa y hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Una famosa protagonista, quien ha estado en el ojo del huracán por un escándalo amoroso, abandona los foros de Televisa para dedicarse a otra profesión luego de su retiro de las telenovelas.

Se trata de la actriz y cantante Maite Perroni, quien confirmó que tiene un romance con el productor de Sale el Sol Andrés Tovar, quien se divorció hace poco de la actriz de Televisa Claudia Martin, luego de que él fuera acusado de ser infiel con la exRBD.

Ambos lo negaron y hasta ahora han defendido a capa y espada su noviazgo, además de desmentir que Maite esté esperando un bebé como se dijo en las últimas semanas.

Luego de confirmar que dejaba atrás los melodramas pues se estrenará como productora de series y películas originales para la plataforma Pantaya luego de firmar un contrato, ahora la actriz confirma otro proyecto fuera del medio artístico.

Como se recordará, en 2017 la protagonista de melodramas como Rebelde, Triunfo del amor, Cuidado con el ángel, Cachito de cielo y La gata, tuvo su última participación en Televisa en la telenovela Papá a toda madre.

Un año antes, Perroni y renunció a su contrato de exclusividad en la televisora, ya que quería hacer otros proyectos. Desde entonces no se ha integrado a otra telenovela en la empresa.

Hace unos meses, Maite tuvo un polémico pleito con Pati Chapoy luego de negarle una entrevista a TV Azteca en una alfombra roja. Pati enfureció contra la actriz y la llamó "mam..." al aire en Ventaneando, por lo que se decía que había sido vetada.

Sin embargo, Maite deja atrás la televisión pues debutó en su faceta como empresaria pues está estrenando el lanzamiento de su propia línea de vinos llamada 'Spara'.

El debut de la exRBD en el ambiente de los vinos será por partida doble, pues ha lanzado un vino un rosado y uno tinto, bebidas desarrolladas de forma sostenible e inspiradas en el sol, la luna y los sueños que desarrolló de la mano de una compañía vitivinícola argentina llamada Bodega Santa Julia.

Es un bebé que ha crecido por dos años y finalmente podemos compartirlo. Es un proyecto que en los últimos dos años me ha motivado", comentó Maite durante la presentación de la bebida en conferencia de prensa.

"Todo empezó con una conversación y un sueño hablando de vino y pensando en: '¿Por qué no hacer el nuestro?', estuvimos en esta búsqueda de cómplices que quisieran acompañarnos en esta locura y afortunadamente Julia se cruzó en nuestra historia y fue el mejor aliado para poder concretar esta idea", explicó la artista.

Acompañada virtualmente de sus socios, Leandro Lowi, Julia Zuccardi y Sebastián Fernández, la actriz contó: "Siento mucha ilusión porque no sólo se cumple el sueño sino que es un trabajo muy bien hecho, me siento súper orgullosa de poder compartirles un producto de alta calidad, porque Santa Julia es de los mejores lugares de vino en Argentina y Latinoamérica. Así que es un gusto poder tenerlo ya en las manos y poder compartir este sueño que por fin se materializó".

En este momento, las bebidas serán vendidas en Internet por medio de la plataforma Amazon Prime, aunque espera expandir su producto por América Latina.

Lo que queremos hacer con este concepto y el slogan 'Jump into your dreams' es invitarlos a que se atrevan a dar ese salto y disfruten de la vida, a que valoremos cada momento. (...) Creo que después de todo lo que hemos vivido nos damos cuenta de lo importante que es poder valorar cada instante porque no sabemos qué pasará mañana y para eso es este proyecto, para celebrar y brindar por todo eso", finalizó.