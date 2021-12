Carmen Salinas: Hija de la primera actriz de Televisa confiesa dónde descansarán sus restos

Ciudad de México.- María Eugenia Plascencia, hija de doña Carmen Salinas, rompió el silencio hace unos momentos tras la muerte de la querida actriz de Televisa y declaró qué pasará con sus restos.

Esta mañana de viernes 10 de diciembre, la mujer brindó una entrevista vía telefónica al noticiero matutino Despierta, conducido por Danielle Dithurbide y Enrique Campos, y detalló que aún no sabe cómo se realizará el funeral de su madre.

No he podido hablar con mi sobrina y mi primo, pero yo creo que sí... yo sé que la gente quiere estar con nosotros, familiares y amigos, sí tengo que hacer que nos acompañen", expresó.

Asimismo, María Eugenia detalló qué pasará con los restos de la primera actriz mexicana y según dijo, estos serán depositados en la capilla familiar que tienen en el Panteón Español, donde también se encuentra su fallecido hijo Pedro.

La hija de Carmelita también agradeció todos los mensajes de aliento y pésame por la partida de su madre, quien siempre fue tan querida.

No sabes cómo me he sentido con tantas muestras de cariño y amor, desde que estaba en el hospital, tanta gente que me ha dado el pésame con ella, fue un ícono mi mamá".