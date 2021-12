¿Lo hundió? Belinda se expresa como nunca antes de Christian Nodal: "Hay que darse a respetar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, Belinda y Christian Nodal fueron entrevistados sobre los detalles de su boda, ocasión que la cantante aprovechó para destapar varias cosas con respecto a su relación... ¿lo hundió?

Belinda y Christian Nodal se conocieron desde su participación en el reality de talentos La Voz, México, a partir de entonces los rumores de su relación y las constantes críticas a la pareja se convirtieron en algo común para ambos; que sí él le hacía algún desplante a ella o que sí ella le había hecho un mal gesto a él, entre otras cosas. Hechos que salieron a relucir durante una entrevista que dieron.

En la sesión de preguntas y respuestas, Belinda comenzó a contar cómo fue su relación, a lo que ella mencionó que trataba de "darse a respetar", ya que, su madre así la había enseñado a ser.

Yo iba a ensayar muy profesional y de repente me dice ‘antes de que te vayas, dame un beso’ . Le decía que 'no' porque soy muy a la antigua, seguramente algunas niñas se van a sentir identificadas, pero mi mamá desde chiquita me enseñó a darme a respetar, y esas reglas que te ponen las mamás antes de salir con un niño, yo las tenía muy claras, pero con Christian me la salté por primera y única vez en mi vida, porque sí le di el beso en la primera cita. Al día siguiente fue más lindo, entonces a veces tienes que seguir tus instintos." Detalló Belinda a la revista 'Quién'

Posteriormente, la interprete de 'Dopamina' comenzó a narrar las cosas que ama de su prometido, desde su aspecto físico hasta su actitud por ciertas cosas, como por ejemplo que no la juzga por su apariencia física.

Me encanta su sonrisa, sus ojos, él es muy expresivo con la mirada. Lo que más me gusta es cuando se me queda viendo y conectamos. Me identifico con él porque si me quiero pintar el pelo de rosa o hacerme un fleco, lo hago y Christian tiene su seguridad en el físico, es muy masculino. Amo el tatuaje de la cicatriz en el ojo, me recuerda a 'Scar' del 'Rey León'.

Por su parte, Christian Nodal reveló lo complicado que ha sido para él lidiar con los 'haters', ya que, después de que empezó a salir con la protagonista de Amigos Por Siempre comenzó a ser críticado duramente.

A mí me cambió la vida desde que empezó la relación con Beli, porque la gente antes no se metía tanto conmigo ni tampoco opinaban cosas tan feas... Ahora nos persiguen ¡hasta aquí estamos en pijama! Para ser sincero, a mí me gusta estar al pendiente de los fans, saber que les gusta y que no, y me pasaba que en ocasiones leía un comentario muy feo y me amargaba. Pero Beli me ha ayudado mucho a no darle importancia, porque, aunque sea algo falso, es muy desagradable saber que alguien tiene la capacidad de querer hacer daño.

Pero afortunadamente, no todo ha sido negativo y, pese a las constantes criticas, su relación ha logrado prosperar y muy pronto contraerán nupcias, hecho que fue destacado durante la entrevista, ya que, la pareja de cantantes no repararon en revelar algunos detalles de la boda, como que no sería religiosa.

La verdad es que no tenemos nada de la boda espiritual. Aunque tenemos pensado hacerla lo más pronto posible, también queremos que todo sea perfecto. Quiero que Beli tenga la boda de sus sueños que sea tal cual la imagino desde que era niña.

Por su lado, Belinda reveló está planeando no usar un vestido para la boda, sino que pretende usar tres diferentes, a la vez que colabora con sus diseñadores predilectos. Por otro lado, se mostró muy emocionada por la ceremonia, ya que, afirmó que quiere que sea un día muy especial.

Para ser sincera, quiero usar por lo menos tres vestidos diferentes el día de mi boda. Me encantaría poder colaborar con diseñadores que me gustan […] La verdad es que quiero que nuestra boda sea algo muy especial, algo que recordemos por mucho tiempo.

Finalmente, los artistas revelaron cuántos hijos planean tener tras la boda y, un hecho que causó sorpresa fue que Christian no se pretende conformar con un sólo niño, sino que quiere cuatro, en contraste Belinda sólo quiere tres, pero afirmó estar abierta a tener los que él desee.

Yo con 3 soy feliz, pero si él quiere cuatro, los que él quiera.

