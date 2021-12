Se queda ciega y subió 20 kilos: Tras 12 años desaparecida, actriz de Televisa da fuerte noticia

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas de Televisa, quien lleva 12 años retirada del medio artístico, hace fuertes confesiones luego de un drástico cambio físico y de destaparse el año pasado que se estaba quedando ciega antes de los 30 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la exactriz Allisson Lozz, quien tras protagonizar la telenovela En Nombre del Amor junto a Sebastián Zurita y Altair Jarabo, desapareció del ojo público y abandonó Televisa.

Aunque por muchos desapareció de redes sociales, y solo se sabía que estaba dedicada a su religión y a su familia, Allisson se ha mantenido activa en redes sociales, donde ha dejado ver sus drásticos cambios de 'look' y hace importantes confesiones a sus fans.

Hace unas semanas, su excompañera Altair Jarabo dijo que quería contactarla tras enterarse que Allisson tenía un problema en la vista. Como se recordará, doctores le informaron a la chihuahuense que posiblemente quedaría completamente ciega antes de los 30 años.

La retirada actriz, quien estuvo en melodramas como Alegrijes y Rebujos y Misión S.O.S., dejó en shock con lo que declaró en sus historias de Instagram, pues anunció que ya no se llama Allisson Lozz, sino que ahora cambió su nombre a Allisson Gutiérrez.

Aunque todos la conocen como Allisson Lozz, la actriz confirmó que decidió modificarlo para que ya no la reconocieran tanto en la calle, además de que es apellido de su esposo.

Lozano es el apellido con el que nací de mi papá pero en México y en Estados Unidos se usa mucho que cuando te casas, usas el apellido de tu esposo y la verdad para evitar que me reconocieran en muchos lugares, yo preferí adoptarlo en sí para todo y me encanta", dijo.

"Soy Allisson Gutiérrez y lo abrevio GTZ porque cuando conocí a mi esposo desde que éramos amigos, así lo abreviaba él y me gusta", agregó.

Allisson también dijo que no le gusta tomarse fotografías con fanáticos que se la topan en la calle, ya que en esos momentos que está con su familia para ella son sagrados.

No me gusta que me pidan fotos porque cuando salgo estoy con mis niñas, es momento familiar, entonces se cortan esos momentos, esos literal, momentos que son super valiosos para mí".