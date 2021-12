Televisa, de luto: Los bienes de la primera actriz Carmen Salinas serían repartidos así

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado jueves 9 de diciembre trascendió la sensible muerte de la primera actriz de Televisa Carmen Salinas, quien ya tenía listo su testamento por si "algo llegaba a pasarle". Así quedarían repartidos sus bienes materiales.

En julio del 2021, cuando la primera actriz de Televisa aún gozaba de una excelente salud, reveló para el programa Hoy, de Televisa cómo sería repartida su herencia, pues Carmen Salinas no quería que su familia tuviera problemas por bienes materiales.

De acuerdo con la misma actriz que participó en más de 100 novelas y 20 producciones teatrales, solo tendría dos inmuebles que repartir: un estudio y su casa.

El estudio sería para sus nietas, las hijas de su hijo que pereció en 1994 a causa de cáncer de pulmón. La casa, por otra parte, sería para María Eugenia, hija de Carmen Salinas.

Ya nada más queda esta casa y el estudio que va a ser para las hijitas de 'Pedrito' [Pedro Plascencia], que en paz descanse. Y esta casa para mi hija María Eugenia. Este es el testamento", declaró la famosa en entrevista para el 'programa Hoy'.

Respecto a su casa, la cual será de su hija, Carmen Salinas recordó que logró adquirirla gracias a que ganó la lotería. El billete ganador se lo habría dado un señor con el que bailó en alguna ocasión, en 1966.

Termine de bailar con el señor, me puso un billete en la mano, y dije: 'Ay, ya me pagó'. Di las gracias y me metí el billete en el seno. Cuando me meto al camerino, saco el billete y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966, con el número 3444", narró la difunta actriz de Televisa.

Señaló que se "sacó la lotería", un premió de 350 mil pesos que le ayudó a comprar la casa que dejará a sus hijas.

