Tras casi un año en la universidad, Sherlyn comparte cuáles son sus metas con su nueva carrera

Ciudad de México.- Después de casi un año de haber regresado a la universidad, Sherlyn comparte cuáles son sus metas con su nueva carrera con una ¿tierna canción navideña?

Corría el mes de enero del presente año cuando Sherlyn hizo pública la noticia de que quería regresar a la universidad para poder continuar con sus estudios y así lograr que su hijo, André se sienta orgulloso de ella.

El pasado jueves, 9 de diciembre, la actriz subió un video en el que se le veía cantando la canción My Only Wish, de Britney Spears mientras que aparecía un texto en el que se veía cuáles eran sus metas tras concluir dos semestres en la carrera de psicología, rama profesional que elegió para cuidar de mejor manera a su bebé.

Terminar los exámenes y salir con buenas calificaciones en mis ocho materias de psicología." Declaró la protagonista de clase 406.

Y es que en entrevistas anteriores se ha visto a Sherlyn hablar con respecto a lo difícil que ha sido para ella balancear la vida de madre soltera, actriz y estudiante; sin embargo, no parece rendirse, por lo que sus seguidores le dieron grandes ánimos para continuar su profesión.

