(VIDEO) Sandra Echeverría deja la actuación para unirse a Los Ángeles Azules: "No me lo creo"

Ciudad de México.- Este viernes, 10 de diciembre, la actriz Sandra Echeverría dio una noticia que dejó impactados a sus 2,5 millones de seguidores en Instagram, en ella mostró que había dejado la actuación para unirse a Los Ángeles Azules.

Desde hace algunos meses, Echeverría se había centrado en su carrera musical que en la actoral, de hecho, llegó a afirmar en distintas entrevistas que su sueño era convertirse en cantante regional, pese a que se había encontrado con muchas prejuicios en el proceso, principalmente, por no venir de una familia artistas de este género como lo son los Fernández o los Águilar.

Pese a ello, Sandra continuó preparándose e incluso sorprendió a la audiencia de Televisa hace un par de semanas cuando dio vida a 'Androide' en ¿Quién es la Máscara?, donde dio una excelente interpretación de diversos géneros.

Este viernes, la cantante logró impresionar a sus seguidores al mostrar que había dejado de lado su rol como actriz para unirse en una pequeña participación con los Ángeles Azules. La celebridad se msotró bastante emocionada por compartir el escenario con este icónica banda.

¡Estoy que no me la creo! Ayer se me hizo cantar por primera vez con los Ángeles Azules. Que honor haber compartido escenario con ustedes. De verdad aún no me lo creo. Muchísimas gracias por recibirme con tanto cariño." Escribió la cantante.