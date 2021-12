Adiós Televisa: Tras 'carta suicida' y volverse mujer, querido actor llega a 'VLA' ahogado en llanto

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien hace unos meses difundió una especie de carta suicida y se transformó en mujer hace varios años, apareció como invitado del programa Venga la Alegría este sábado y acabó ahogado en llanto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del reconocido artista Alejandro Tommasi, quien meses atrás dejó en shock a sus miles de fans y desató alarmas al expresar que pasaba por un terrible momento de tristeza y desilusión; el mensaje incluso fue catalogado como suicida pero él mismo salió a desmentirlo y dijo que solo pasó por un bajón emocional pero no quería morir.

Nadie sabe del dolor que me retuerce el alma. Nadie busca darme amor y calma. Sólo Dios que me recibe en su ternura... Ya me voy y se acabó mi historia, rezaré para tener clemencia. Gracias doy por su cariño... Los tendré en la memoria de mi alma y vendré a agradecer en el camino, solo digo gracias por ser lindos en mi pobre vida que se acaba. Buscaré una luz en su mirada, cuando recen por mi alma en el cielo", escribió entonces.