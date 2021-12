Duro golpe: TV Azteca filtra que Cuquita Fernández está "devastada" tras recaída de 'Don Chente'

Ciudad de México.- Este sábado 11 de diciembre se confirmó que don Vicente Fernández está crítico debido a que su salud empeoró durante las últimas horas y recientemente se informó como se encuentra su esposa, doña Cuquita Fernández Abarca.

Los periodistas de TV Azteca Flor Rubio y Kevin Casillas se encuentran haciendo guardia a las afueras del hospital Country 2000 donde el llamado 'Charro de Huentitán' ya lleva más de 120 días internado tras sufrir una caída dentro de su rancho Los Tres Potrillos.

Mientras cubren el evento, las cámaras del Ajusco captaron la llegada de Gerardo Fernández, hijo de don Vicente, y de inmediato se le cuestionó sobre el estado de salud del querido cantante y actor mexicano.

Los conductores informaron que el hijo de 'Don Chente' apenas estuvo cinco minutos dentro del nosocomio y después se retiró.

Cuando la presa le preguntó a Gerardo si ya sabía que su padre había empeorado durante las últimas horas, él de inmediato dijo "sí, por favor". Y aunque trató de no hablar mucho con los reporteros, sí informó que su madre se encuentra hundida en tristeza por el delicado pronóstico que tiene Vicente.

Mmmm, demasiado devastada ¿yo creo no?, sí... el hecho de que hay veces que uno no quiera que una persona que ha hecho tanto bien, tiene tantos días así de mal", expresó el integrante de los Fernández y ya no quiso decir ni una sola palabra más.