¿Pleito? Kalimba destapa por qué OV7 no se reencontró para celebrar aniversario del grupo

Ciudad de México.- Al parecer las rencillas entre los integrantes de OV7 están quedado atrás, porque Kalimba explicó que es muy probable que en 2022 sí se realice la tan esperada gira de OV7 por sus 30 años, solo estaban esperando que la pandemia de Covid-19 bajara un poco su nivel de contagio para volver a organizarse.

Estamos en el momento para poder platicar y saber qué sigue, hay que planearlo porque son siete calendarios, siete vidas diferentes, aunque para la gente sea de 'pues júntense y háganlo', no es así porque todos tenemos ocupaciones partiendo de nuestra vida personal, ya todos somos papás y no podemos simplemente desaparecernos de nuestras casas durante un año", dijo.

Kalimba detalló que sus hijos Mikha y Aitana, de 4 y 13 años de edad, están en una etapa muy especial y no quiere perderse nada de ellos, sobre todo de la adolescencia de su hija porque considera que es cuando más lo va a necesitar presente.

"No se trata de que al tener otras cosas no nos interese el grupo, no es así, simplemente es que antes de ser parte de un grupo somos papás, también algunos tenemos empresas, tenemos otros objetivos y muchas otras cosas, amamos profundamente OV7 y a mi me cuesta decir que OV7 no es nuestra prioridad porque siento que las fans se enojan, pero es la verdad, mi prioridad son mis hijos y tengo una empresa que tengo que cuidar y nóminas que pagar."

Somos seres humanos con responsabilidades, empezamos el grupo en una etapa de infancia donde no las teníamos, ahora las tenemos y hay siete personas que se tienen que sentar a ver cómo alrededor de esas responsabilidades pueden llevar a cabo una gira, que estamos y queremos hacer, pero que paró la pandemia, no un pleito ni nada", expresó.

Actualmente el intérprete está inmerso en los ensayos del musical José, el soñador, que levantará el telón el 10 de febrero de 2022, en el Centro Cultural Teatro I, lo que significa para él dos musicales al hilo después de Jesucristo Súper Estrella.

