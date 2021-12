Shock en la música: Mónica Noguera confirma que famoso cantante casi muere en cirugía estética

Ciudad de México.- La famosa conductora Mónica Noguera, quien actualmente pertenece a Imagen TV, hizo una impactante declaración pues confirmó que un famoso cantante estuvo a punto de morir durante una cirugía estética.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La presentadora pelinegra declaró que Fher Olvera, quien forma parte del grupo Maná y quien habría sido su pareja sentimental, hace unos años casi muerte mientras le realizaban un arreglito en el rostro.

Como se recordará, en diversas ocasiones el intérprete de Mariposa traicionera se ha convertido en blanco de fuertes críticas en las redes sociales debido a que sus fans consideran que ya se 'obsesionó' con el bisturí y que su rostro cada vez luce más diferente.

Mónica, con quien se habría casado y divorciado hace unos años, declaró que el cantante estuvo a punto de morir cuando se sometió a un procedimiento estético en Los Ángeles, California, cuando buscaba tener una mejor apariencia para la gala de los Latin Grammy 2018.

Esa vez iba a operarse los ojos y la papada, pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta. Se estaba desangrando . Tuvieron que parar la operación"

Tras declarar que casi muere en la operación, Noguera le mandó un tajante mensaje a su expareja y le recomendó no volverse a someter a un tratamiento de este tipo.

Fher no tiene que enfocarse en la cuestión física, cuando es tan gran artista. Estaba a punto de morir. Espero que ya no se haga nada más. No lo necesita", finalizó.