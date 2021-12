Este es el impactante significado de la frase que Vicente Fernández repetía en sus conciertos

Ciudad de México.- Durante sus conciertos, 'El Charro de México' solía repetir una frase que siempre le decía a sus seguidores; sin embargo, ésta tiene un origen bastante peculiar, que el mismo Vicente Fernández reveló durante una entrevista a TV y Novelas hace algún tiempo.

De acuerdo con la entrevista, el padre de Alejandro Fernández se encontraba dando un concierto en un palenque de León, Guanajuato, durante una colaboración en un evento, él afirmó que en ese entonces, solamente se cantaban tres o cuatro canciones y luego bajaban del escenario, pero él sabía que la gente no iba a ver las peleas de gallos sino a él.

Aquella vez yo cantaba la cuarta canción y el empresario me pidió que bajara del escenario. Corté y le dije al público: 'Señores, él es el empresario y me está pidiendo que ya no cante. ¿Ustedes qué opinan? Porque mientras no ustedes no dejen de aplaudir, Chente no deja de cantar'