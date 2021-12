Estos serían los presuntos amoríos con los que Vicente Fernánez engañó a 'Doña Cuquita'

Ciudad de México.- Vicente Fernández goza de ser una de las figuras del espectáculo con uno de los matrimonios más estables del medio, no por nada consiguió cerca de 60 años casado con ‘Doña Cuquita’, sin embargo, así como los personajes de varias de sus películas, se especula que ‘Don Chente’ se ha echado varias ‘canitas al aire’.

Entre la lista de las mujeres con quien Vicente Fernández tuvo presuntos amoríos se encuentran: la afamada actriz Merle Uribe, Manoella Torres y hasta la novia de México, Angélica María.

Más allá de ello, la misma Merle Uribe siempre resaltó que, aunque sí tuvo sus momentos con Fernández, la realidad es que él siempre dejó en claro que jamás dejaría a su esposa e incluso, ella misma estaba consciente de ello, pese a esta situación, decidió acompañarlo durante dos años y medio en sus giras.

Por su parte, el Charro de Huentitán jamás tuvo reparo en ocultar que tuvo otras relaciones además de su esposa, hecho que fue resaltado durante una entrevista con la periodista y su exnuera, Mara Patricia Castañeda, en el 2019 cuando lo insinuó

Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay ese Chente, es muy mujeriego', no, yo no. No fui un santo pero nunca me vieron.’