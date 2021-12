Vicente Fernández polémicas: Fue tachado de homofóbico por rechazar órgano; temía que fuera de un gay

Ciudad de México.- El famoso y querida cantante del regional mexicano, Vicente Fernández, vivió una vida llena de polémicas, una de las más sonadas fue cuando la tacharon de ser homofóbico al confesar que rechazó un órgano, pues temía que fuera de una persona "gay" o de un "drogadicto".

En el año 2012, el reconocido 'Charro de Huentitán' recibió la mala noticia de que padecía cáncer de hígado, después de que un doctor en Houston le encontrara una bola en las vías biliares, por lo que para superar la terrible enfermedad iba a necesitar de un trasplante.

El padre de Alejandro Fernández, en el 2018 contó para De Primera Mano, programa de Imagen TV, que él decidió rechazar el órgano, pues temía que este proviniera de una persona que fuera "homosexual o drogadicta", comentarios que lo hicieron acreedor de miles de críticas.

Estando en Houston me hallaron una bolita en las vías biliares y era cáncer. Cuando me lo dijeron interrumpí la gira. Me quisieron poner el hígado de otro cabrón y dije: 'no amigo, yo no me voy a ir a dormir con mi mujer con el órgano de otro güey otro tipo, ni sé si era homosexual o drogadicto", confesó.