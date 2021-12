"Viejo cochino": El VIDEO de Vicente Fernández al tocar a fan que le costó decenas de críticas

Ciudad de México.- A inicios de este 2021 don Vicente Fernández, quien perdió la vida este domingo 12 de diciembre tras 4 meses hospitalizado, se enfrentó a uno de los peores escándalos de su carrera debido a que fue exhibido por tocar indebidamente a una fan que se tomó una fotografía con el años atrás.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En las redes sociales se volvió viral un video de TikTok en donde se aprecia al padre de Alejandro Fernández abrazando a una joven y de pronto le toca uno de los senos.

La presunta víctima muestra cara de incomodidad ante el atrevimiento de ‘Don Chente’, pero no dice nada y por ello las otras dos mujeres que la acompañan ni siquiera se dan cuenta de lo que ocurrió.

Aunque muchos usuarios trataron de justificar al 'Charro de Huentitán' y mencionaron que lo hizo sin dolo, en el video se alcanza a ver que el cantante mueve la mano para seguir tocando a la joven y la presiona, por lo que las críticas se volcaron contra él.

No importa que sea un anciano, abuso es abuso".

La joven que aparece en el video se identificó como Lex y no dudó en alzar la voz contra 'Don Chente' por su abuso hacia ella.

Me hacen sentir como si no fuera para tanto, pero sí lo es...Él no debió haber tocado mi cuerpo son mi permiso… Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, comentó.