"Es un pend...": Conductor de 'Hoy' recuerda cuando Carmen Salinas arremetió contra Paul Stanley

Ciudad de México.- Poco después de la muerte de la querida, Carmen Salinas, el querido conductor del programa Hoy y actor, Raúl Araiza, recordó la ocasión en que la actriz de Televisa arremetió en contra de Paul Stanley, y no dudo al momento de llamarlo "pend..." por hacer esto.

El pasado viernes 10 de diciembre, se reveló que Salinas lamentablemente había fallecido tras casi un mes hospitalizada por la hemorragia cerebral que sufrió, haciéndola caer en un estado de coma y posteriormente morir de un infarto al corazón.

Ante esto, la mayoría de los actores de Televisa, incluso talento de TV Azteca, recordaron divertidas o tristes anécdotas al lado de la famosa cantante, cómo está que compartió 'El Negro', en la cual Carmen dice que Stanley es un "pend...".

Esto pues durante una visita a Miembros Al Aire, la querida productora de Aventurera está platicando y le hacen referencia a la vez que dijo que Paul "no es comediante nato", preguntándole el porque de su dicho, a lo que ella señaló que fue porque no sabe contar buenos chistes.

Cómo ejemplo a lo que dijo, señaló que cuando estaba preparándose para entrar, quiso hacer una broma sobre Carmen con las chicas de maquillaje y vestuario, afirmando que no captó su esencia y lo que dijo ni siquiera podía catalogarse cómo un chiste, aclarando que lo quiere mucho porque lo conoce desde que era un niño.

A ver, es un pend... Lo conozco desde que nació y ahorita salió a contar un chiste muy pend..., pend... de a madre, porque los chistes no son de nadie, son de quien los cuente mejor, y este sale: 'Llega Carmelita con las de maquillaje y les pregunta si ya desayunaron, le dicen que no y ella les responde que ahorita les trae, se voltea y las llama muertas de hambre', ¿es mi estilo?... Eso no es chiste pend...", le dijo molesta.