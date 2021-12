Jacky Bracamontes y Adamari López se lucen con espectaculares bañadores en el Mar Muerto

Eliat, Israel.- Jacqueline Bracamontes y Adamari López, viajaron hasta Israel para participar en la 70 edición de Miss Universo, que se realizó este 12 de diciembre en la ciudad de Eliat y donde resultó ganadora la representante de India.

Luego de una exhaustiva semana de trabajo, por los ensayos y preparativos para el certamen de belleza, las anfitrionas Jacky y Adamari se dieron su tiempo para disfrutar de una relajante mascarilla de barro en el Mar Muerto.

Por medio de redes sociales, se compartieron imágenes de ambas famosas. En una de las imágenes se puede ver a la puertorriqueña junto al chileno Cristián de la Fuente mientras disfrutan de un agradable baño.

Cristián y Adamari han logrado una excelente química después de trabajar juntos en el programa Así se baila, incluso hace unos meses llegaron a rondar los rumores de que podrían tener un romance.

En otra foto, Bracamontes y López presumieron su tratamiento de barro, además de dejar de manifiesto que ambas son muy buenas amigas. Sin embargo, los comentarios fueron muy favorecedores para la exreina de belleza mexicana, quien robó las miradas con su bañador blanco.

Hace unos días, Jacky Bracamontes vivió una anécdota que la dejó con la boca abierta, pues en entrevista con People en Español confesó que la gente la reconoce en las calles Isreael gracias a las telenovelas que grabó.

¡Me ha sorprendo que me reconocen mucho por las telenovelas! ¡Les gustan mucho las telenovelas en Israel! Agradecida a todas esas personas que me han pedido que si me pueden abrazar, muy lindo el cariño de la gente", expresó.