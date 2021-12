Luto en la TV: Tras dejar 'MasterChef', querida actriz se 'quita' la vida: "Necesito descansar"

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo nuevamente se encuentra de luto pues este lunes 13 de diciembre se reportó la muerte de una querida actriz quien hace unas semanas sorprendió al renunciar al exitoso reality MasterChef Celebridades.

Los primeros reportes indican que la famosa artista, quien acababa de cumplir 66 años de edad, se habría quitado la vida tras declarar que ya no quería seguir en el concurso culinario porque no podía más y que "necesitaba descansar".

Lamentablemente se trata de la exitosa Verónica Forqué, quien nació en Madrid, España, el 1 de diciembre de 1955 y fue una de las participantes del reality MasterChef de su país.

A lo largo de su trayectoria, la fallecida artista pudo realizar más de 80 personajes en cine, teatro y televisión y el próximo año se estrenará el próximo proyecto en el que participó Pobre diablo por HBO donde solamente prestó su voz.

Información de Europa Press detalla que la madrileña fue encontrada muerta dentro de su domicilio en su ciudad natal alrededor de las 12:50 horas. Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento pero temen que se trate de un suicidio.

En las redes sociales de MasterChef ya se difundió un mensaje para despedir a Verónica: "Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz".

Pocas semanas antes de la gran final, Forqué apareció en el foro del reality para confesarle a los jueces que dejaría el concurso por problemas de salud y cuando trataron de convencerla de no hacerlo, ella aclaró que de verdad no se encontraba bien.

Estoy regular, necesito descansar, yo no soy de tirar la toalla y ser humilde y decir 'no puedo más'... es que no puedo más, hay que ser coherente y quiero serlo y si no puedo, no puedo más... el universo y la vida me estaban diciendo para...", expresó entre lágrimas en aquel entonces.