Tras estar en el mismo hospital, exactor de Televisa revela que Vicente Fernández grabó uno de sus temas

Guadalajara, Jalisco.- Alba se pronunció consternado por el deceso de don Vicente Fernández, luego de que hace algunas semanas ambos estuvieron internados en el hospital Century 2000 de Guadalajara.

Durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol, el comediante recordó algunas anécdotas junto al 'Charro de Huentitán' y confesó el orgullo que siente al saber que el intérprete grabó una de sus composiciones.

Tuve la oportunidad, de que sin yo saberlo, yo soy compositor, eso casi nadie lo sabe, y en una de las filmaciones llega, y lo primero que me dice es: ‘¿qué crees?, grabé una canción tuya’, y yo ¡ah, caray!’. Y que me la empieza a cantar, ¡no hombre!, ya me moría yo del placer”, contó De Alba.