VIDEO: "Ese es el cuerpo de mi mamá"; reportero confunde carroza de Vicente Fernández

Guadalajara, Jalisco.- Mientras hacía guardia en una agencia funeraria de Guadalajara para seguir la carroza que transportaría el cuerpo de Vicente Fernández, un reportero persiguió el vehículo que llevaba los restos de otra persona.

A través de una transmisión en redes sociales, Jorge Muñoz, reportero de TV Azteca, transmitió el "momento muy emotivo" y por varias calles corrió detrás de la carroza que supuestamente llevaba el cuerpo del fallecido cantante.

Estoy corriendo en esta transmisión para poder alcanzar la camioneta. Está el semáforo, lo bueno. Entonces ahí se va a tener que esperar", se escucha decir al agitado reportero.

La carroza dio vuelta a la agencia funeraria y se detuvo en la entrada principal, donde una mujer en un automóvil estacionado le dijo al comunicador que se trataba del cuerpo de su mamá y no de don Vicente.

Oye, ese es el cuerpo de mi mamá, no es Vicente Fernández", expresó la mujer en tono de molestia.

“Qué bueno que lo dice señora, todos estamos confundidos. ¡Qué pena, le ofrezco una disculpa!", respondió el reportero. "Pues no, no es Vicente Fernández, lo acaba de decir una familiar, no son los restos de Vicente Fernández. ¡Caray, qué pena, qué confusión tan terrible!”, agregó el periodista Jorge Muñoz. al referir que los medios se fueron "con la finta".

En el video también se observa cómo los seguidores del 'El Charro de Huentitán' ponen flores blancas sobre la carroza que supuestamente trasladaban el cuerpo del cantante, además se escucha música de mariachi.

