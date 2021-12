¿Adiós Chapoy? Tras 25 años en 'Ventaneando', Pedrito Sola hace inesperada confesión en TV Azteca

Ciudad de México.- De nueva cuenta el conductor mexicano Pedro Sola dejó en shock a todo el público de TV Azteca debido a que hace algunas horas hizo una inesperada confesión en el programa Ventaneando, donde ha trabajado en los 25 años que lleva al aire.

¿Dejará el elenco comandado por Pati Chapoy? La realidad es que no y la fuerte declaración que hizo el también youtuber tiene que ver con su muerte, pues sin pelos en la lengua declaró cómo le gustaría que fuera su funeral.

Mientras se realizaba la cobertura del último adiós a don Vicente Fernández, quien murió el domingo 12 de diciembre por la mañana, el 'Tío Pedrito' explicó que le parece exagerado y fuera de lugar cómo fueron los servicios funerales del cantante.

Sin embargo, el economista de 74 años dijo que entiende que 'Don Chente' fue un personaje sumamente importante en México y en el mundo y aprovechó para detallar cómo le gustaría ser despedido el día que a él le toca partir.

A mí todo esto, personalmente a Pedro Sola, me parece innecesario, cuando la gente se muere, se muere y se acabó, a mí cuando me muera, rapidito, nada de nada (de homenajes)", explicó.

Sus compañeros del programa quedaron asombrados por su confesión y Daniel Bisogno le cuestionó, a modo de broma, si de verdad no quería ninguna despedida.

¿Entonces no quieres que te hagamos la marcha de la mayonesa? ¿nada?...", preguntó entre risas y Pedro respondió: "No nada, nada".

Sola continuó diciendo que le pareció demasiado el homenaje para despedir al 'Charro de Huentitán' señalando que la dinastía Fernández debió de preocuparse por descansar, en lugar de montar tan grande evento: "Pero ¿tú sabes el agotamiento familiar después de cuatro meses de zozobra?".

Además cuando el féretro de Vicente estaba a punto de dejar la arena, se comenzó a escuchar la canción México lindo y querido y mientras se escuchaba la frase "si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí", Sola también se mostró negativo a esto.

No, a mí que no me traigan", dijo el conductor y hubo un silencio total en el foro.