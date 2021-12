Cynthia Rodríguez 'mata' a mamá de querido integrante de 'VLA' y deja en shock a TV Azteca

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 14 de diciembre la conductora Cynthia Rodríguez dejó en shock a todo el público de TV Azteca pues confirmó la muerte de la mamá de un querido compañero del programa Venga la Alegría.

La afamada presentadora y actriz se metió en tremendo lío pues en plena transmisión en vivo del concurso ¡Quiero Cantar! dijo que la mamá del comediante Carlos Eduardo Rico estaba muy orgullosa de él "en el cielo" pero la señora sigue con vida.

Resulta que luego de finalizar su presentación en el concurso de canto, el exactor de Televisa compartió unas emotivas palabras y al borde del llanto, dijo que su interpretación de la canción A dónde quiera se la dedicaba a su madre.

Mi madre es cantante de bar, esto fue para ti jefa, si me estás viendo, si me estás viendo, es para ti", expresó muy consternado.

Como Carlos se puso muy emotivo y estuvo a punto de derramar varias lágrimas, Cynthia creyó que su mamá estaba muerta y trató de consolarlo:

El cómico de inmediato le hizo saber a la conductora que su mamá seguía viva y desató las risas de todos en el foro, pero ella estaba muy apenada.

Ay no, Es que estabas casi llorando... señora Griselda una disculpa, le mando un beso hasta su casa", dijo ahogada de la risa y añadió "Ay no, esta semana no es la mía, Dios mío".