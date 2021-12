Golpe a TV Azteca: Lupillo Rivera regresa a foros de Televisa y da fuerte exclusiva a 'Hoy'

Ciudad de México.- El cantante y también actor Lupillo Rivera llegó al foro del programa Hoy luego de varios meses de ausencia y tras haber trabajado para TV Azteca como coach de La Voz.

Como se recordará mientras estuvo en el concurso de canto en 2019, el llamado 'Toro del Corrido' afirmó que tuvo un romance con su compañera Belinda y aunque esta siempre lo negó, él se hizo un tatuaje en su honor, que después borró cuando inició otra relación sentimental.

Tras ser recibido con bombo y platillo en el matutino de Las Estrellas, la conductora Andrea Legarreta retomó el tema del fallecimiento de don Vicente Fernández y recordó que Rivera se hizo un tatuaje en homenaje a 'Chente', por lo que comentó:

Inmediatamente Lupillo se puso nervioso y no quiso contestar, pero después soltó una gran carcajada, pues contó en exclusiva que la figura en honor a Vicente se borró cuando se hizo un enorme 'rayón' negro para tapar el rostro de Belinda.

Ya no, se fue con el borrón del otro", dijo Andy.

Sí me hice un…. Le cayó un salpicón del otro, ¿verdad?, un rayón dijeron", comentó incómodo.

Posteriormente, el hermano de la fallecida Jenni Rivera explicó su admiración por el 'Charro de Huentitán' y no dejó de elogiarlo.

Sí me puse un tatuaje, con el que herraba él sus caballos, la VFG, y tuve la dicha de enseñárselo y estar platicando con él, se la curó verdad, porque a lo mejor nadie se había hecho un tatuaje de él nunca, no sé. Para mi Vicente Fernández siempre ha sido el ídolo de México siempre, sin faltarle el respeto a Pedro Infante, a Javier Solís, a Jorge Negrete, mi papá siempre me puso la música de él".