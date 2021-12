Hija de Carmen Salinas revela cómo fueron los últimos momentos de la actriz: "La vi sufriendo"

Ciudad de México.- Durante la semana del 9 de diciembre, el mundo del espectáculo sufrió un duro golpe tras despedirse de dos grandes, Carmen Salinas y Vicente Fernández.

Recientemente, el medio TV Notas publicó una entrevista, en exclusiva que mantuvó con la hija de la productora de Aventurera, María Eugenia, quien reveló cómo fueron los últimos momentos de una de las actrices más queridas del medio.

María Eugenia detalló que, pese a que los médicos veían un panorama más estable para la actriz, la realidad es que todo cambió de un momento para otro y el mundo se vino abajo cuando recibió una llamada de Carmelita, su sobrina.

Carmelita me habló y me dijo que fuera, que mi mamá estaba malita. Fui y la vi sufriendo, lo vi en su cara, y fue cuando entendí que ya no estaba bien.

Según información de María Eugenia, el buen pronóstico que los doctores le habían dado cambió drásticamente cuando la presión de Carmen Salinas bajo, a la vez que sus signos vitales se volvieron arráticos.

Su presión bajó y sus signos vitales no estaban bien, le dije: 'Mami, ya no sufras, ya vete con mi hermano y con mi tío el Chato, no te precopues por nosotros, vamos a estar bien'... No me hago a la idea de que ya no la voy a volver a tener." Aseguró la hija de la actriz.