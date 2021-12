¡Shock en Televisa! Querida actriz de telenovelas habla de su 'relación' con Vicente Fernández: "Mi amor"

Ciudad de México.- Luego de que el pasado domingo 12 de diciembre falleciera el cantante Vicente Fernández, diversas personalidad que convivieron con él han hablado de cómo era 'El Charro de Huentitán'; tal es el caso de una actriz de Televisa señalada por, supuestamente, tener un amorío con 'Don Chente'.

En entrevista para el programa De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante, Angélica María, primera actriz de Televisa, habló sobre cómo fue su convivencia con Vicente Fernández, músico con quien surgió el rumor de una aventura amorosa.

En la imagen, Vicente Fernández (Q.E.P.D.) y Angélica María en su juventud.

Con palabras dulces y cálidas, Angélica María señaló que el cantante siempre fue respetuoso con ella, y que además siempre estuvo pendiente de su hija, Angélica Vale.

La primera actriz de Televisa incluso recordó la vez que 'Don Chente' quiso regalarle un poni a su hija, Angélica Vale, cuando esta aún era una niña. Angélica María se negó con un "No, mi amor".

No me cabe el poni en mi casa [respondió Angélica María a Vicente Fernández], y me dijo 'Yo te lo resuelvo'; [Angélica María respondió a Vicente Fernández)] no, mi amor, no te preocupes, has de cuenta que me lo mandaste y lo tenemos", narró la también cantante.