Tras 21 años soltera: Con tremendo beso, Lola Cortés confirma romance con productor ¿de Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El romance nuevamente llegó a las instalaciones de Televisa, pues la famosa actriz, Lola Cortés, confirmó con tremendo beso en los labios que finalmente encontró el amor y a su media naranja, tras 21 años soltera, con un famoso productor, ¿de Televisa?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cortés es una de las celebridades más famosas y de las más exitosas, por lo que tiene miles de fans que la admiran y reconocen principalmente sus certeros y mordaces comentarios en competencias de baile o canto, como fueron La Academia y Las Estrellas Bailan en Hoy.

Aunque es una mujer talentosa y muy guapa, lamentablemente, la exjueza de TV Azteca en varias ocasiones ha señalado que es una persona muy afortunada en el teatro, en su carrera, pero bastante desafortunada en el amor, por lo que por muchos años solo se dedicó a ella y a sus dos hijos.

Pero ahora su desafortunada situación sentimental finalmente cambió, debido a que la misma actriz de Perdiendo el Juicio confesó que ha encontrado a alguien que conquistó su corazón, y que también despierta su admiración al ser un gran hombre y muy talentoso.

Su nuevo galán es el productor de teatro, Elías Ajit, a quien conoce desde hace poco más 35 años, con quien además tiene una foto en su cuenta de Instagram agradeciéndole por todo y llamándolo "cariño", misma que él también tiene en su cuenta.

La actual integrante de Hoy confirmó dicho romance con una foto en la que besa en los labios Ajit, en lo que parece ser los foros del teatro, haciendo referencia la famosa canción de Mariah Carey, en honor a Navidad, All I Want For Christmas Is You.

¡All I want for christmas is you! (todo lo que quiero para Navidad eres tú) #love #family #life #happiness #balance !Estoy tan agradecida con la vida!", expresó Lola en la publicación.

Lola con Elías y Roberto Ayala. Instagram @soylolacortés

Fuente: Instagram @soylolacortes