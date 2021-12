VIDEO: Gaby Spanic presume a su hermana gemela y sorprende por su gran parecido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las hermanas gemelas Gaby Spanic y Daniela Spanic sorprendieron positivamente a sus seguidores cuando aparecieron juntas en un video brindando por un año más de vida. Ambas, con tremenda sonrisa, rodeadas de pastel, botana, bebida y flores.

Yo puse un post, que siempre juntas forever and ever, que nadie va a destruir nuestra relación, y bueno, nacimos juntas y le pedimos a Dios que estaremos juntas otra vez para siempre", dijeron las gemelas, luciendo muy unidas, sonrientes.

En el video también recordaron a su mamá, que dicen, le gustaba mucho las fiestas, y por supuesto, mientras grababan ese clip para las redes sociales, presentaron a la familia que las acompañaba: sus sobrinas, su hermano, su padre, entre otras personas.

También leyeron saludos de sus seguidores de distintos países y lanzaron un mensaje de unión, luego de que la última década su relación ha atravesado por momentos difíciles.

Hemos estado siempre juntas, hermanita, en el hospital, siempre juntas en muchos momentos, y yo creo que dios es muy misericordioso y que pone cada cosas en su lugar tarde o temprano, tenemos la dicha, la felicidad, la salud, tener tanta gente que nos quiere en tantas partes del mundo, homenajes en vida, hoy estamos, mañana no se sabe, Dani y yo somos muy positivas, ustedes también son guerreras y guerreros de dios", dijo Gaby.

En 2007, Daniela tuvo un derrame cerebral y estuvo en coma, en ese momento se encontraba embarazada. Después de este duro periodo, su relación se vio afectada por el esposo de Dani, quien fue señalado de violento y manipulador. La actriz protagonista de La Usurpadora atravesó por problemas económicos, pero ahora, las hermanas están más unidas que nunca, demostrando que siempre hay posibilidad de arreglar las cosas.

En el video, Dani comentó: "Es un aprendizaje muy fuerte para nuestro corazón y mente y de allá arriba a Dios que nos ayuda a seguir adelante".

La gemela comentó que por ahora su pasión es la pintura, pero no puede hacerlo debido a que necesita unos lentes especiales, pero le regaló un cuadro a su hermana. "Me emociona mucho que estoy comenzando a pintar con mucho amor, mucho cariño, no he podido pintar bien porque tengo que buscar unos lentes nuevos para poder pintar bien, pero la próxima vez les haré una sorpresa a todos".

