VIDEO: Tras salir de 'Una Familia de Diez', Daniela Luján impacta al cantar con Britney Spears

Ciudad de México.- Después de salir de Una Familia de Diez, Daniela Luján, actriz que interpretaba a Gaby, logró impactar a sus seguidores al cantar en compañía de nada más y nada menos que Britney Spears.

Sí bien la noticia puede parecer increíble, la protagonita de El Diario de 'Daniela' subió un video gracioso en donde se podía ver cantante interprétando una de las canciones más icónicas de la princesa del pop, '¡Oops! I Did it Again' para señalar el inicio del maratón Guadalupe-Reyes.

En el clip se puede ver a Luján cantando con una pista de la famosa cantante mientras se sirve una copa de vino y celebra el comienzo de las fiestas decembrinas.

Por su parte, su novio, Mario Alberto, actor de varios producciones de Netflix, le contestó en los comentarios que no bebiera, pero la actriz le dijo aún más divertada: "oops... y es lunes".

Por otro lado, sus compañeras de Una Familia de Diez no dudaron en enviarle saludos a través de los comentarios, algunas de ellas fueron Jessica Segura y Mariana Botas.

