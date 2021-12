Eleazar Gómez arma zafarrancho con la prensa y seguridad lo saca; 'Sale el Sol' lo destroza

Ciudad de México.- El famoso y polémico actor, Eleazar Gómez, nuevamente está dando de que hablar, pues armó tremendo zafarrancho con la prensa en un evento público, por lo que elementos de seguridad lo sacó del lugar y por lo que Sale el Sol no dudó en destrozarlo.

La noche del pasado martes 14 de diciembre, Gómez se presentó a cantar en una evento público, dónde la prensa se le acercó para hacer preguntas sobre su vida después de salir de prisión tras haber agredido físicamente a su entonces prometida, Tefi Valenzuela.

Pero, en vez de atender a la prensa, este salió corriendo y se escondió en un cuarto hasta que se presentó, y aunque dijo que después los atendería, cuando concluyó trató de escapar por atrás, lo que a reporteros no se les escapó y fueron tras él, sin embargo, elementos de seguridad empezaron a empujarlos para darle espacio y sacar a Gómez.

Ante esto, Ana María Alvarado expresó en el matutino de Imagen TV que en esas actitudes eran un claro reflejo de que nunca se arrepintió realmente de las agresiones a Valenzuela y que sus terapias de control de ira no estaban funcionando, afirmando que no tenía ni un poco de humildad.

Con base a estas imágenes se ve que no aprendió nada, se ve que no aprendió la lección, las terapias no le sirvieron, porque no hay humildad, no hay sencillez, no quiere reconocer sus errores, hizo el video de disculpas porque se lo exigieron las autoridades, fue a fuerza, aquí se nota que sigue siendo el mismo, no hubo avance, no hubo cambio, porque se pararía a dar una declaración, porque no quiere hablar del tema si ya es un tema cerrado, si ya es un tema que se resolvió", expresó Alvarado.