Este es el polémico motivo por el que Paulina Rubio impide que su hijo menor vea a su padre

Ciudad de México.- Paulina Rubio nuevamente se vio envuelta en una disputa legal con su expareja Gerardo Bazúa, padre de su hijo menor, debido a que la cantante solicitó ante las autoridades en Estados Unidos que el pequeño Eros no viaje a México, específicamente al estado de Sinaloa, pues lo considera un lugar muy inseguro.

En las imágenes de la audiencia virtual difundidas por el programa Ventaneando, Bazúa externó su descontento con 'La Chica Dorada', cuestionando los verdaderos motivos detrás de su solicitud, argumentando que solo se trata de su rechazo a la idea de que Eros conviva con él.

Llevo cuatro navidades sin estar con mi hijo, pasé un año y cuatro meses sin verlo porque ella nunca me deja ver a mi hijo, y ahora es el problema viajar cuando antes nunca lo fue, no entiendo, jueza. Una vez vino conmigo y con el niño, y otra vez me dejó llevármelo solo", dijo el también cantante.

Por su parte, Rubio refrendó su negativa a la posibilidad de que el menor viaje a ese destino en México, ya que teme que el pequeño sea víctima de un secuestro.

"Le pedí que se lo lleve a otro lado, tenemos lugares hermosos en México a los que usualmente vamos […] ni me respondió", alegó Paulina ante las preguntas de su abogado sobre su petición.

Mientras el proceso continuaba, Rubio también fue interrogada por el abogado de Bazúa sobre las ocasiones en que ella viajó a Sinaloa con su hijo para hacer conciertos y si había sufrido algún intento de secuestro, por lo que Pau replicó:

Siempre estuve en propiedades privadas señor… no voy a lugares públicos, me fui en avión privado 2 días después de que llegué. No vivo en México, me fui 24 horas después de que llegué a Sinaloa en un avión privado por las estadísticas señor".