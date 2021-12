Exhibió catálogo de Televisa: Tras años vetada y 25 kilos menos, polémica actriz llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien por años estuvo vetada de Televisa y confirmó la existencia del 'prosticatálogo' de actrices, reapareció esta mañana en el programa Venga la alegría de TV Azteca.

Se trata de la controversial artista mexicana Alejandra Ávalos, quien triunfó como una gran actriz hace algunos años en melodramas como Siempre te amaré y Soñadoras pero su carrera se vio afectada luego de buscar sus sueños como cantante.

Cuando recién inició su trayectoria artística, la guapa mujer de 53 años estuvo vetada de la empresa de Emilio Azcárraga e incluso quedó fuera de la telenovela Blanco y negro tras debutar en la música y lanzar un disco, pues no tenía el consentimiento de los ejecutivos de San Ángel.

En 2017 Ávalos, quien años atrás bajó más de 25 kilos y recuperó su curvilínea figura, protagonizó otro escándalo al asegurar que sí existió un catálogo en Televisa donde ofrecían a ejecutivos o clientes de la televisora pasar una noche con una actriz, a cambio de que ellos hicieran una inversión.

Me invitaron y amablemente dije que no me manejaba bajo esos estándares de favores sexuales. Había hasta un millón de pesos por noche cuando una acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa... Era tratar de colocarte en eventos y en cenas o pasar la noche con algún ejecutivo o alguna persona a la que le gustaría invertir en la empresa", explicó.