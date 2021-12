"La tratamos cómo reina": Manolo Caro niega pleito con Verónica Castro en 'La Casa de las Flores'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso productor, Manolo Caro, recientemente habló sobre el presunto pleito con Verónica Castro durante las grabaciones de La Casa de las Flores, y en una entrevista negó que le hicieran algo malo, señalando que la trataron "cómo reina".

Manolo acudió como invitado del programa La Saga de la famosa reportera, Adela Micha, lugar donde fue cuestionado por sus diferencias con Verónica y el motivo por el que la actriz dejó de participar en la famosa serie, La Casa de Las Flores.

Como se sabe, la exactriz de Televisa señaló que dejó la serie de Netflix debido a que no se sentía a gusto en la producción, afirmando a demás que el productor Caro le había mentido en cuestión de su participación dentro de esta.

¿Piensas hacer algo otra vez con Verónica Castro?", cuestionó Adela, el productor dijo con una gran sonrisa: "Yo sí, yo feliz, no sé si ella quiera […]Yo a Verónica la quiero mucho y yo todo bien, pero pues, yo creo que ella no está tan bien… conmigo, pero bueno, cada quien".

Sobre la buena relación que mantenía con Michel Castro, hijo de Vero, Manolo contó que no sabía porque también se había roto la relación, destacando que él nunca se había peleado con ninguno de ellos.

No, y con ella, teníamos una relación muy cercana, pero no sé por qué, porque nunca nos hemos, en verdad, ya tengo tres mezcales encima, nunca he peleado con Verónica Castro, nunca, ni por mensaje, ni a gritos, porque la prensa decía que nos agarramos a gritos, no, ni por mail, ni por mensaje, ni por WhatsApp, ni en vivo, nunca", explicó Manolo.

Posteriormente, Caro reveló el motivo por el que cree que la mamá de Cristian Castro se retiró del proyecto.

Lo único que pasó que se salió de la serie y después empezó a hacer declaraciones que no se sentía a gusto, y que yo le había mentido, y bueno, ahora sí que cada quién cuenta su lado de historia, y lo que yo siempre he dicho es 'yo no tenía ningún problema con Verónica, tenía problemas con la gente que estaba alrededor de Verónica, que la mal aconsejaban horrible', sí, ¡claro!, y ella sabe que esa gente le dio malos consejos porque le decían 'salte de la serie, te está quitando protagonismo, no es lo que te prometieron'", dijo Caro.

Al respecto de los posibles celos que Castro pudo sentir por Cecilia Suárez, protagonista de la trama, Manolo comentó:

Y Verónica es, Verónica Castro, es la más… no se puede comparar con nadie, está más allá, y yo justo era lo que siempre, y se lo digo si lo ve, después se enoja cada que menciono su nombre, es Verónica Castro, no hay una estrella más grande en este país que Verónica Castro en el mundo de la actuación y el entretenimiento como tal", dijo.

Por último, el productor no descartó que el paso de los años haga su labor y minimice las molestias que tiene la actriz con él y qué "la tratábamos como una reina, no puede decir otra cosa, yo creo que con el tiempo si nos encontráramos a mí me daría muchísimo gusto verla y abrazarla".

