Tras pleito legal con 'Chespirito', 'La Chilindrina' destapa si hay enemistad con Florinda Meza

Ciudad de México.- La actriz mexicana conocida como 'La Chilindrina' negó tajantemente que en este momento tenga algún tipo de problema con Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños. Además de levantar la mano para formar parte de la bioserie que se prepara sobre la vida y obra de 'Chespirito'.

Durante la celebración de sus 72 años de vida, María Antonieta de las Nieves confesó su deseo de poder colaborar en la serie biográfica de Gómez Bolaños.

Yo hasta ahorita no tengo noticias de nada, por supuesto que si Roberto Gómez Fernández quiere hablar conmigo, yo estaré dispuesta y encantada de hacerlo, porque yo veía muy triste la vecindad sin 'La Chilindrina' y ella siempre a donde voy, me preguntan por 'El Chavo', por 'Quico', por mi papá 'Don Ramón', que se toquen los que se tengan que tocar, estoy con una vida nueva, con unas ganas nuevas", dijo.

Ante las preguntas de la prensa sobre si ya fumó la pipa de la paz con Florinda Meza, María Antonieta aseguró: "nunca ha habido pleitos, ha habido diferencias de opiniones, pero que yo me haya peleado con alguien… ¡jamás!, yo no tengo asperezas con nadie, ni ella me tiene qué decir, ni yo le tengo qué decir, y lo pasado, ahora sí como decía José José en su canción, lo pasado, pasado, ya no me interesa".





Sin embargo, al escuchar que la viuda de 'Chespirito' tiene intenciones de hacer una serie en la que abordará las diferencias que su marido sostuvo con ella, De las Nieves manifestó:

Yo no tengo por qué no estar de acuerdo con nada, a mi no me importa nada y no son mis intereses, lo que Roberto Gómez y Florinda Meza hagan yo no tengo nada que ver, ni me interesa, que ellos hagan lo que quieran, y sí llego a hacer algo, pues ya me tocará hacer lo que yo quiera", expresó.

Como se recordará, el distanciamiento entre Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves surgió tras la batalla legal por el personaje de 'La Chilindrina', mismo que la actriz ganó en 2013 después de 12 años de lucha en los juzgados.

Fuente: Agencia México