Tras subir 30 kilos y sin trabajo en Televisa, galán de novelas se une a proyecto ¿de TV Azteca?

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano reapareció en la pantalla chica tras haber subido 30 kilos y semanas atrás haber confesado que no tenía proyectos en puerta en Televisa. ¿Se habrá unido a TV Azteca?

Se trata del querido galán de telenovelas Eduardo Santamarina, quien perdió su contrato de exclusividad en el 2017 pese a que durante años había sido uno de los actores más cotizados de la empresa y tras haber hecho exitosos melodramas como Salud, dinero y amor, Rubí, Velo de Novia y Yo amo a Juan Querendón.

Hace unos meses, el esposo de Mayrín Villanueva habló sobre su brutal cambio físico tras subir abruptamente de peso: "Gordo también me gusto, lo comido nadie me lo quita. Voy para 52 años, el metabolismo ya no es el mismo y soy consciente de que debo de cuidarme", dijo en entrevista con TV Azteca.

Semanas atrás tras el desenlace de La Desalmada, Eduardo fue sincero y confesó que no tenía proyectos en puerta pese a que esta telenovela fue todo un éxito.

Ya vendrá más tiempo el próximo año veremos qué nos depara el destino pero con calma, no hay prisa", contó.

Sin embargo, la mañana de este miércoles 15 de diciembre Santamarina confirmó que grabó un nuevo proyecto pero no el Ajusco o en otra televisora, sino dentro de Televisa.

A través de una entrevista con el programa Hoy, el galán de telenovelas contó su emoción de participar en el programa especial Somos Navidad que se transmitirá por el canal de Las Estrellas donde estará actuando al lado de su amada esposa.

Bueno, saldremos mi esposa, un servidor y tengo dos hijos (en la historia) y me tengo que ausentar por una cuestión que no les voy a contar, quiero que la vean, y soy una especie de catalizador y empieza una búsqueda por parte de Lili (Mayrín)", platicó con emoción.

