VIDEO: Recuerdan al 'Chente de Sonora', vagabundo con la voz idéntica a Vicente Fernández

Cananea, Sonora.- Tras la muerte del ídolo mexicano Vicente Fernández, usuarios de redes sociales recordaron a 'El Chente de Sonora', hombre en situación de calle que se viralizó por interpretar canciones del fallecido cantante con una voz más que similar.

Se trata de don Roberto Valenzuela, originario de Huachineras y radicado en Cananea, es reconocido por los pobladores de la sierra del norteño estado de Sonora por el gran parecido de su voz con la de 'El Charro de Huentitán'.

La voz gemela de Vicente Fernández, también conocido como 'El Chente de Cananea', ha sido videograbado en múltiples ocasiones y publicado en las redes sociales, donde no deja de sorprender con su gran talento.

Yo soy un artista reconocido a nivel mundial, como pordiosero o como limosnero, pero no como ratero o como asaltante, ni como secuestrante, porque yo no secuestro, no robo, nomás soy el artista de la calle", expresó en un video.