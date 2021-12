Ben Affleck culpa a Jennifer Garner de caer en adicciones; así reaccionaría la actriz: "Está mal"

Estados Unidos.- El famoso y reconocido actor, Ben Affleck, hace poco culpó a Jennifer Garner y su matrimonio, de hacerlo caer en sus adicciones con el alcohol, a lo que presuntamente la actriz de Hollywood habría reaccionado furiosa estaría "muy mal".

En el año 2015 se hizo oficial que Garner y Affleck iban a separarse después de poco más de 10 años juntos y tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel, causando revuelo entre sus millones de seguidores que se cuestionaban que es lo que había pasado, de lo cual ninguno dio muchas declaraciones.

Ahora, tras seis años de dicha separación, el actor de 'Batman' habló cómo nunca antes de este hecho, confesándose con el locutor Howard Stern, en su programa de radio, en el cual dijo que se debía a que con Jennifer se sentía "atrapado".

Según el actual novio de Jennifer Lopez, este ya no se sentía feliz con toda la responsabilidad que tenía en su matrimonio, pero no quería separarse por los tres hijos que tenían en común.

Probablemente aún estaría bebiendo. Es parte de la razón por la cual empecé a beber… porque estaba atrapado. Decía: 'No me puedo ir por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿Qué hago?'. Lo que hice fue tomar una botella de scotch y dormirme en el sofá, lo cual no fue la solución", expresó.