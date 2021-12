¿Corre peligro? Hospitalizan a hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo: "Fue de la nada"

Madrid, España.- Alejandra, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, reveló a través de redes sociales que de pronto comenzó a sentirse muy mal mientras estaba en una fiesta, motivo por el cual tuvo que se internada en un hospital.

La joven influencer se encuentra en España donde reside desde algunos meses debido a sus estudios y detalló que comenzó a tener varios síntomas después de cenar, mismos que atribuyó al cansancio, sin embargo, estos fueron en aumento.

Tras darse cuenta de que su cuadro de salud empeoraba, llamó a sus papás que viven en México, quienes le pidieron que fuera a un hospital. Aunque Ale confesó que no le gusta visitar a los médicos, tuvo que ceder porque cada vez se sentía peor.

Entonces llegué a mi casa y cuando me estaba poniendo la pijama me di cuenta que no era normal este frío, me chequé la temperatura y estaba en 39, y comenzó a escalar", narró desde una camilla.