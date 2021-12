La vetaron: Tras 27 años, polémica actriz se une a Chapoy y hunde a Televisa en vivo

Ciudad de México.- La polémica actriz Paty Navidad, quien había trabajado durante 27 años en Televisa, llegó como invitada al programa Ventaneando de Pati Chapoy por primera vez y confesó que al parecer la tienen vetada en la mencionada televisora.

La originaria de Sinaloa fue llamada a participar en el vespertino de Azteca Uno para que hablara sobre su participación en el reality MasterChef Celebrity México, en el cual ella es una de las cuatro finalistas, pero lo que más llamó la atención fue que reveló porqué ha estado tan alejada de la actuación.

La estrella de telenovelas como Por ella soy Eva y La fea más bella confesó que en estos últimos años ella no ha dejado de hacer castings para integrarse a producciones pues su última fue en 2019 con Por amar sin ley, pero simplemente nadie la contrata y eso la hace pensar que sí está vetada.

Navidad se describió como una mujer frontal y explicó que ella misma fue a preguntar si alguien la había congelado en San Ángel pero nunca obtuvo respuestas favorables.

Pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen, no lo sé, pero soy una persona que no cargo rencores de nada, yo no le hago nada a nadie", añadió.