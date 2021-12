Mujer acusa a Chris Noth de violación; da fuertes detalles del abuso del actor de 'Sex and the City'

Estados Unidos.- Una mujer, de nombre Zoe, recientemente acusó al reconocido histrión estadounidense, Chris Noth, de haberla violado en el 2004, dando fuertes detalles del abuso sexual, el que afirma que sufrió por parte del actor de Sex and the City.

Sin duda 'Mr. Big', la pareja sentimental de 'Carrie Brashow', personaje de Sarah Jessica Parker, es uno de los personajes más reconocidos y queridos de los fans de la serie, por lo que se causó un gran revuelo cuando en el spin-off del programa de HBO Max este perdió la vida.

Ahora, Noth, de 67 años, está dando mucho de que hablar por el hecho de que dos mujeres lo acusan de que haberlas obligado a tener relaciones sexuales con él, llevándola a áreas privadas para poder hacerlo, según expresaron a The Hollywood Reporter.

Una mujer solamente mencionó que Noth la dejó tan mal herida que tuvo que ser hospitalizada y recibir tratamiento, mientras que otra señaló que fue "totalmente violada" y narró el atroz hecho, afirmando que después de este el actor la llamó para amenazarla y que no dijera nada.

De igual forma mencionó que en ese entonces, en el 2004, ella solo tenía 22 años, mientras que Noth tenía 49 años, y ella trabajaba como asistente en una agencia de trabajos, dónde este consiguió su número de teléfono y empezó a coquetearle.

Según la joven, todo ocurrió en agosto del 2004, cuando fue con su mejor amiga a tomar el sol en la piscina del complejo de apartamentos Noth's West Hollywood, y el actor le pidió un libro, momento que aprovechó para llevarla a la cama a la fuerza, donde la desvistió, violándola por detrás.

Fue muy doloroso y grité, '¡Alto!', y no lo hizo. Le dije: '¿Al menos puedes conseguir un condón?' y se rió de mí", expresó Zoe.

Cuando este la dejó ir, expresó que se fue al departamento de otro amigo, donde este al igual que su mejor amiga le expresaron que estaba muy asustada por ella, tras lo que la llevaron al hospital, sin embargo, en este tampoco quiso hablar de lo ocurrido.

Ella no quería hablar. Ella no hacía contacto visual. Cuando subimos al auto, comencé a presionarla: 'Tienes que contarme lo que pasó. Algo esta mal'. No recuerdo las palabras que dijo, pero dije: 'Te llevaré al hospital'", contó la amiga de Zoe.