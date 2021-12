¿Murió Paquita la del Barrio? 'VLA' filtra dura noticia tras rumor y fans quedan en shock

Ciudad de México.- A través de las redes sociales se comenzó a difundir la lamentable noticia de la muerte de la conocida artista mexicana Paquita la del Barrio y durante el programa Venga la Alegría se reveló toda la verdad.

Resulta que en las redes sociales se reportó que la intérprete de Cheque en blanco o Rata de dos patas había perdido la vida en días recientes tras sufrir varios problemas de salud en los últimos años.

Sin embargo, ella platicó en una entrevista con el matutino de TV Azteca que lamentablemente sí estuvo muy enferma hace unos días y que llegó hasta terapia intensiva, pero aclaró que seguía viva y coleando.

Yo solamente sé mis cuentos y por qué no les avisé que me enfermé, por lo mismo que no quería que nadie se preocupara", expresó.

Paquita fue abordado por los reporteros a su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México tras presentarse en Tijuana luego de 2 años sin trabajar y comentó que durante ese viaje fue cuando estuvo hospitalizada.

Asimismo Francisca Viveros Barradas, su nombre real, difundió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde niega haber muerto y pide no hacer caso a las noticias que circulen sobre ella, pues todos los anuncios reales los compartirán siempre en su perfil.

Pues ni me he muerto y sigo aquí vivita y coleando, entre más me deseen la muerte más años voy a vivir yo creo, porque Dios así es, me quiere mucho... No anden haciendo esas cosas, no jueguen con los sentimientos de las personas, es muy horrible eso, pónganse las pilas", dijo.