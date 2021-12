Sacerdote que dio santos óleos a Vicente Fernández desmiente rumores sobre su muerte

Guadalajara, Jalisco.- El sacerdote que ofició la misa en el funeral de don Vicente Fernández el pasado lunes 13 de diciembre, desmintió los rumores con respecto a que el cantante murió en una fecha diferente a la que informaron los familiares del artista por medio de las redes sociales.

En entrevista para el programa Ventaneando, el padre Óscar Sánchez Barba contó detalles de los últimos momentos de vida del intérprete de El último beso.

Me llamó Gerardo Fernández desde el sábado 11, yo estaba en misa de 7 y oía que alguien me llamaba, pero pues no puedo contestar en la misa, y era él, me decía 'que si puedes venir a darle la unción de los enfermos', pero ya me lo dijo ya quebrado, llorando, le dije 'sí, ¿cómo no?, inmediatamente voy' y fui", expresó.