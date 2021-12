Shock en Televisa: Tras pleito con Carmen Salinas, Paty Navidad llega a 'VLA' con fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del supuesto pleito que hubo entre Carmen Salinas y Paty Navidad, por su rechazo a creer en el Covid-19, la polémica actriz dejó en shock a Televisa al llegar a Venga la Alegría con un fuerte mensaje sobre la fallecida productora, ¿a caso la atacó?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El pasado viernes 10 de diciembre, se reveló que Salinas lamentablemente había fallecido tras casi un mes hospitalizada por la hemorragia cerebral que sufrió, haciéndola caer en un estado de coma y posteriormente morir de un infarto al corazón.

Pero, un par de meses antes de morir dio mucho de que hablar cuando arremetió furiosa contra la participante de MasterChef Celebrity, pues esta externó que "plandemia" es solamente un inventó del Gobierno para controlar a la población, afirmando que no piensa usar un "bozal" (cubrebocas), pues el coronavirus era tan letal cómo una gripe, desestimando su impacto en el mundo.

Internet

Ante eso, Salinas en el programa Hoy se mostró muy decepcionada de Navidad y dijo que no quería saber nada de ella, pues era mejor alejarse de gente que no sabía aportar nada bueno a la sociedad, confesando que cuando enfermó de Covid-19

No, no, con las personas que no te orientan y todo, no hay que hablar, así es la manera de pensar de esas gentes... Y le dio, verdad, el COVID; no hablé con ella, a la gente que no orienta bien a las otras personas no hay que acercarse a ellas porque están mal de la tatema, mejor no te acerques a ellas", expresó Salinas.

Ahora, en el matutino de TV Azteca se le cuestionó a Paty si logró hablar y arreglar sus diferencias con la reconocida productora y actriz, a lo que ella solo dijo que le tenía un eterno agradecimiento por haberle dado trabajo en Aventurera y darle una oportunidad de mostrar su talento en los escenarios, afirmando que nunca hablaría nada malo de ello, menos ahora que ya falleció.

Yo a la señora siempre le voy a estar agradecida, aquí en este plano y en el que ella ahora se encuentra, que pues en algún momento estaremos los demás, mi agradecimiento eterno, mi cariño y pues al contrario, yo la veía en las novelas y me hacía reír mucho. De mi parte jamás va a haber nada malo, al contrario, siempre la respete y con más razón ahorita, hay que recordarla con todo lo bonito que nos deja", reveló Navidad.

En cuanto a lo que dijo sobre que no aporta nada bueno a lo sociedad, la actriz de La Fea Más Bella recalcó que no se toma nada personal, que las palabras de otros no la califican como persona, sino al revés, destacando nuevamente el gran agradecimiento que le tiene a Salinas.

Uno tiene que limpiar todo, todo, todo, los desapegos, las tristezas... He aprendido tantas cosas tan bellas, cómo que nada es personal, las palabras califican a quien las dice, lo que Juan pueda decir de Pedro, habla de Juan, no de Pedro. Le agradezco que me haya invitado a ser parte de Aventurera, le agradezco que me haya dado trabajo, porque es bendito, le agradezco que me haya enseñado más disciplina, porque la señora tiene una entrega, una disciplina, un amor a la profesión", concluyó.

Internet

Fuente: Twitter @VengaLaAlegria