Tiembla Mariana González: Mara Patricia Castañeda revela que doña Cuquita la quiere como su nuera

Ciudad de México.- La especialista en espectáculos de Televisa Mara Patricia Castañeda confesó que la dinastía Fernández le sigue teniendo mucho aprecio aunque ya no está casada con Vicente Fernández Jr. y admitió que doña María del Refugio Abarca, mejor conocida como Cuquita Fernández, la quiere como si fuera su nuera.

El programa Ventaneando filtró unas imágenes en las que se ve el conmovedor momento en que la conductora se acercó a saludar a doña Cuquita en el funeral de don Vicente Fernández y esta le cedió un asiento a su lado, dejando ver el gran cariño que existen entre ambas.

En el video también se puede ver que Fernández Jr. presenta a su exesposa a Mariana González, su nueva novia, y aunque muchos creyeron que el momento fue incómodo, la misma Mara Patricia explicó que no fue así.

A las afueras de Televisa San Ángel, los reporteros interceptaron a la reconocida periodista y le preguntaron sobre cómo es su relación con doña Cuquita.

Me dio mucha ternura cuando María Antonieta Collins de Univision le dijo: 'Cuquita, es que fue tu nuera', (y ella respondió) 'no, ella no fue, es mi nuera y lo seguirá siendo siempre', y yo se lo agradezco porque es cariño, es amor, independientemente de la relación de su hijo, y yo también le tengo un cariño enorme", contó la conductora a la prensa.