Adiós 'VLA': Tras 16 años, Cynthia Rodríguez deja foros de TV Azteca y reaparece ¿en Televisa?

Ciudad de México.- La famosa presentadora y actriz Cynthia Rodríguez, quien lleva al menos 16 años de carrera en TV Azteca, de nueva cuenta dejó en shock a sus miles de admiradores y fans pues la mañana de este viernes 17 de diciembre no apareció a cuadro en Venga la Alegría. ¿Se fue a Televisa?

Como se recordará, la nacida en Monclova, Coahuila, comenzó su carrera artística en el 2005 cuando participó en el reality La Academia y desde entonces no ha parado de trabajar pues la televisora del Ajusco le ha dado proyecto tras proyecto.

Esta mañana, la novia del cantante Carlos Rivera preocupó a sus miles de admiradores y fans debido a que no apareció a cuadro en el inicio de Venga la Alegría, donde este viernes se realizará la gran final del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

A través de la cuenta de Instagram del matutino se publicó una fotografía en donde aparecen a cuadro Horacio Villalobos, Roger González, Laura G, Anette Cuburu y Pato Borghetti, pero los grandes ausentes son ella y también Sergio Sepúlveda. Los seguidores de la conductora no han parado de preguntar por ella:

No me digan que no va estar Cynthia".