¿El amor nació en 'Hoy'? 'Potro' revelaría romance con actriz de Televisa menor

Ciudad de México.- Tal parece que en los foros del programa Hoy hace poco sí nació el amor entre Luis 'El Potro' Caballero y Arantza Ruiz, una guapa actriz de Televisa menor que él, y el famoso exintegrante del matutino lo revelaría el romance en entrevista con Shanik Berman.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cómo se sabe, el exintegrante de Guerreros 2021 y Ruiz desataron en más de una ocasión rumores de que eran más que pareja de baile, en Las Estrellas Bailan en Hoy, pues señalaban que se gustaban, incluso los mismos jueces del reality les señalaron que hacían bonita pareja.

Tanto 'Potro', que hace un par de meses terminó su relación sentimental con Estefanía Ahumada, cómo Arantza negaron tener una relación, incluso afirmaron que se llevaban fatal fuera del programa, aunque cuando este salió para cumplir con otro proyecto, se dijeron que se querían mucho y que iban a extrañarse.

Ante esto, Shanik Berman acaba de entrevistar al famoso cantante y le cuestionó que había pasado entre ellos, pidiéndole que fuera sincero, a lo que este señaló que la química solo la tienen dentro del baile, pero fuera no, pues él es seis años mayor que ella y la considera una niña, pues él tiene mucho camino recorrido.

En el baile 100 por ciento tenemos química, pero en la forma de pensar por la edad somos súper diferentes pero me cae increíble. Arantza tiene 23 años de edad y yo 29, para mí es muy chiquita, yo he vivido mucho más cosas que ella y estoy un poquito más adelantado de lo que pueda haber vivido una niña de 23 años", expresó Luis.

Ante esto, el intérprete de Juguito de Agave confesó que fue muy feliz al bailar con ella, pero que no quiere ningún tipo de relación amorosa en estos momentos pues está concentrado en su carrera, pero antes de terminar confesó que a él le gustaban las mujeres celosas.

Me gusta que sean celosas, que sepan lo que tienen jajaja, a la mayoría de los hombres no les gustan las mujeres celosas pero a mi si me gustan. Pues fíjate que yo soy de darles a mis novias la contraseña de mi teléfono sin problema", concluyó al respecto.